إجرام بابل تعلن القبض على محتال بالتسوّل الإلكتروني

2022/02/20 | 19:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت مديرية إجرام بابل، الاحد، القبض على محتال بالتسوّل الألكتروني.وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كمينا أمنيا مُحكما نفذته مفارز شعبة مكافحة إجرام المسيب التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل، بالتنسيق مع السلطة القضائية، تمكنت خلاله من إلقاء القبض على شخص يقوم بالاحتيال على المواطنين عن طريق نشر …

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