2022/02/20 | 19:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة النقل العراقية يوم الأحد 20 شباط/فبراير عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء هذا اليوم في قضاء بدرة بالقرب من محافظة واسط.

شعر المواطنون في شرق قضاء بدرة بالهزة الأرضية مساء اليوم الأحد

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التقارير سجلت "الهزة الأرضية في تمام الساعة 3.45 مساءً بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 4.2 درجة وتبعد 20 كيلو متر جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط".

اقرأ/ي أيضًا: هزة أرضية تضرب مدينة عراقية

وأضاف البيان "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات أخرى".

ودعت الهيئة عبر البيان "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

وقبل أسبوع، سجلت محافظة السليمانية خمس هزات أرضية خلال 72 ساعة.

وأعلنت وزارة النقل العراقية في بيان، 14 شباط/فبراير، أنّ "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم في محافظة السليمانية".

وأضاف البيان، أنّ "الهزة سجلت في تمام الساعة 3:41:25 فجرًا وقد بلغت قوتها (3،4) درجة وتبعد (9) كم شمال غرب قضاء كلار - محافظة السليمانية، بالقرب من قرية كوبان"، مبينًا أنّ "المواطنين لم يشعروا بالهزة".

وأعلنت الوزارة، السبت تسجيل هزة مماثلة في محافظة السليمانية سبقتها 3 أخرى يوم الجمعة 12 شباط/فبراير.

اقرأ/ي أيضًا:

المراصد تسجل هزة أرضية خامسة في العراق خلال أيام

هزة أرضية تضرب السليمانية..



وتقرير مفصل وتحذير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تسجل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تسجل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).