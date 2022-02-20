2022/02/20 | 19:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..دعا المحلل الاقتصادي يونس الكعبي، الاحد، الحكومة الى عدم الشروع في مد خط انبوب العقبة الجديد بسبب تكاليفه المالية الطائلة، فيما أكد أن تلك الاموال ممكن استغلالها في تطوير موانئ العراق النفطية او شراء ناقلات نفط للاسطول العراقي.وقال الكعبي لوكالة /المعلومة/، إن “ملف الانابيب النفطية العراقية شائك ومعقد وكان ضحية للخلافات السياسية مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي يوجه دعوة للحكومة بشأن “أنبوب العقبة” ويقترح بدائل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي يوجه دعوة للحكومة بشأن “أنبوب العقبة” ويقترح بدائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).