2022/02/20 | 19:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، الاحد، عن اطلاق مسابقة

لتأليف كتاب يتناول سيرة حياة الإمام

السجاد عليه السلام و إرثه العلمي

وتاريخه الجهادي مع تخصيص جوائز مالية

وعينية للمؤلفين والتكفل ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خصصت جوائز مالية وعينية للفائزين.. العتبة الحسينية تطلق مسابقة لتأليف كتاب عن سيرة حياة وجهاد وعلوم وأرث الامام السجاد (ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خصصت جوائز مالية وعينية للفائزين.. العتبة الحسينية تطلق مسابقة لتأليف كتاب عن سيرة حياة وجهاد وعلوم وأرث الامام السجاد (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).