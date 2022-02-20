الحكم بالسجن سبع سنوات بحق مسؤول حكومي في بابل

2022/02/20 | 19:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاحد، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد

لمُدير بلديَّة الحلة الأسبق، مُشيرةً

إلى أنَّ القرار جاء جرَّاء المُخالفات

المُرتكبة في تنفيذ أحد العقود لشراء

آلياتٍ لبلديّ

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