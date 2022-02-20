2022/02/20 | 19:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حاكم الزاملي، اليوم الأحد، من رفع

اسعار المواد الغذائية والاساسية، فيما

شدد على محاسبة المتلاعبين بأسعار

الطحين.

وقال الزاملي خلال استقباله عدد من

ممثلي اصحاب المط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تصدر توجيهاً بحق المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تصدر توجيهاً بحق المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).