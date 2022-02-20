الإليزيه: اتفاق ماكرون وبوتين على محادثات ثلاثية

2022/02/20 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، على "العمل بشكل مكثف لتمكين اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية المقرر عقده في الساعات القليلة المقبلة"، حسبما أفاد قصر الإليزيه في قراءة للمكالمة بينهما الأحد.

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