نتائج اجتماع محافظ البنك المركزي مع البرلمان بخصوص الدولار

2022/02/20 | 19:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البنك المركزي عرض المبررات التي استدعت تعديل سعر الصرف.ص

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