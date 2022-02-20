2022/02/20 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه إلى لندن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه إلى لندن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه إلى لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).