تصريح جديد لوزير المالية بشأن سعر صرف الدولار

2022/02/20 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الاحد، تصريحا جديدا بشأن سعر صرف الدولار.

وذكرت الوزارة في تصريح تابعته (بغداد اليوم) أن "قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنُية الاقتصاد العراقي".

وأكدت أن "تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد"، مبينا أن "تعديل سعر الصرف جاء بعد استنزاف احتياطات الدولة من العملة الأجنبية وسيطرة بعض المصارف الأهلية على سوق بيع العملة بطرق غير مشروعة".

وتابعت: "عملنا على جذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق لغرض النهوض باقتصاد البلاد من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية".

وأوضحت: "تمكنا رغم الأزمة المالية الخانقة من تحويل عقود وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين إلى قرار 315، وتمكنا من حل جميع المشاكل التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وباقي الاستحقاقات لجميع الموظفين والمواطنين".

وأشارت إلى "العمل على إعداد وضع مالي سليم ومستقر للبلد من خلال إعداد موازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيج".

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