مانشستر يونايتد يفوز على ليدز يونايتد

2022/02/20 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق مانشستر يونايتد فوزاً مثيرًا على حساب نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 4-2 في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، على ملعب "إيلاند رود".ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 46 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب العام، في حين تجمد رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتاً.وسجل مانشستر يونايتد هدف التقدم عن طريق هاري ماجواير في الدقيقة 34 برأسية بعد ركنية، في حين سجل برونو فرنانديز هدف ثاني في الدقيقة 45+5.وفي الشوط الثاني، سجل ليدز يونايتد هدف تقليص الفارق عن طريق رودريجو في الدقيقة 53، في ثم سجل البديل رافينيا هدف التعادل قي الدقيقة 54.وفي الدقيقة 70 سجل مانشستر يونايتد هدف ثالث عن طريق البديل فريد، في حين سجل أنتوني إيلانجا هدف رابع في الدقيقة 88.

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