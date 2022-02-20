مراجعة فيلم: “يهوذا والمسيح الأسود” – الثوري في مواجهة القمع - زاك جاسم

2022/02/20 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاك_جاسم يروي الفيلم الجديد للمخرج شاكا كينغ قصة حزب الفهد الأسود واغتيال أحد قادته الثوريين، فريد هامبتون، ويسلط الضوء على المدى الذي ستذهب إليه الطبقة السائدة من أجل سحق النضال الاشتراكي.“يهوذا والمسيح الأسود” أحدث فيلم يحاول تقديم حزب الفهد الأسود -وأحد أبرز قادته: فريد هامبتون- للجمهور.الفيلم من إخراج وإنتاج شاكا كينغ، ويسلط الضوء على السياسة الاشتراكية والثورية لهامبتون -الذي ل ......





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