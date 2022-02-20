فليصطدم الشعب مع جميع الذين يقودونه إلى مسلخ الحرب - الحزب الشيوعي اليوناني

2022/02/20 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_اليوناني ذيميتريس كوتسوباس: فليصطدم الشعب مع جميع الذين يقودونه إلى مسلخ الحربصوَّت الحزب الشيوعي اليوناني ضد برنامج تسلح حربي كبير جديدعِبر التصويت الإيجابي لحزب الجمهورية الجديدة اليميني و حزب حركة التغييرالباسوك الاشتراكي الديمقراطي و حزب الحل اليوناني اليميني و "حضور" حزب سيريزا الاشتراكي الديمقراطي، أُقرت مساء 1522022 في الجلسة العامة للبرلمان عقود متعلقة بشراء 3 فرقاطات فرنسية ( طراز "Bel ......





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