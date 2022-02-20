زهرة للحب، زهرة للحرب - سيد القمني

2022/02/20 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_القمني الأسطورة والتراث 1999زهرة للحب، زهرة للحرب(١-;-) تأسيسلعل أجمل كواكب المجموعة الشمسية التسعة في رؤية الإنسان القديم، كان هو ذاك الكوكب اللامع الذي عادة ما يظهر مع مشرق الشمس ومغربها؛ مما حدا بالإنسان القديم إلى الاهتمام بأمره ومراقبته، حتى أُطلق عليه «كوكب الحسن»، وكما تغنت الأشعار والأساطير بالقمر، فقد تغنت بالزهرة أيضًا، حتى حفت بهما الأساطير من كل لون، ولم يكن يخطر بالبال آنذ ......





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