2022/02/20 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر وزير المالية علي علاوي، الاحد، بياناً حول تخفيض سعر صرف الدولار في كانون الاول من عام 2020، مؤكداً ان خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنُية الاقتصاد العراقي.وذكر علاوي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة المالية سعت بكافة مؤسساتها الى تصحيح التشوهات …

ظهرت المقالة أول تعليق رسمي من وزير المالية علي علاوي حول جدل سعر الصرف أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق رسمي من وزير المالية علي علاوي حول جدل سعر الصرف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق رسمي من وزير المالية علي علاوي حول جدل سعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).