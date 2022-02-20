الإطار التنسيقي يتحدث عن خارطة التحالفات السياسية الجديدة

2022/02/20 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توقع الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، حصول تغيير في خارطة التحالفات السياسية خلال المرحلة المقبلة.وقال النائب في الإطار ثائر مخيف، في تصريح صحفي، ان “الأيام القليلة المقبلة، ربما تشهد حصول تغيير في خارطة التحالفات السياسية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد جولة حوارات وتفاوض تنوي القوى السياسية القيام بها لحسم مواقفها بشأن عملية …

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