أمين عام الناتو: لا تواريخ محددة لانضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف

2022/02/20 | 20:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، اليوم الأحد، إن الحلف لا يحدد تواريخ محددة لانضمام أوكرانيا المحتمل إليه.وشدد ستولتنبيرغ على أن أعضاء الحلف وكييف فقط لهم الحق في اتخاذ قرار انضمام أوكرانيا من عدمه.وفي السياق ذاته، أكد ستولتنبيرغ أن الحلف مستعد لعقد اجتماع جديد لمجلس روسيا-الناتو، لحل التوتر المحيط بأوكرانيا.[…]

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