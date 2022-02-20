النقل تستنفر امكانياتها المتاحة للدعم اللوجستي لنقل زائري مرقد الامام موسى الكاظم

2022/02/20 | 20:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنفرت وزارة النقل/الشركة العامة لسكك حديد العراق، اليوم الاحد، امكانياتها المتاحة للدعم اللوجستي لنقل زائري مرقد الامام موسى الكاظم بمناسبة ذكرى استشهاده.و شدد مدير عام الشركة، طالب جواد كاظم الحسيني،بحسب بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، “جميع العاملين على المحاور الـ5 التي رسمت ضمن خطة برنامج نقل الزائرين بالقطارات الحديثة لاحياء مراسيم […]

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