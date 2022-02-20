وزارة المالية تتحدث عن قيمة الدينار وقرار تغيير سعر صرف الدولار

2022/02/20 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية

- قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من

الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنُية

الاقتصاد العراقي

- تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في

المفاصل الاقتصادية للبلاد

- تعديل سعر الصرف جاء بعد ا

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