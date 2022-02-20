رئيس مجلس القضاء الاعلى يتوجه الى لندن في زيارة رسمية

2022/02/20 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ،اليوم الأحد، الى العاصمة البريطانية لندن بناء على دعوه من حكومة المملكة المتحدة.

وتأتي زيارة زيدان لتوقيع مذكرة تفاهم تخص التعاون بين القضاء العراقي والقضاء البريطاني والاجهزة المختصة بمكافحة الارهاب وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات القضائية في الجرائم الارهابية والتعاون بين المعهد القضائي في العراق والمعاهد النظيرة في المملكه المتحدة.

ويرافق رئيس المجلس مدير عام الدائرة الادارية والمالية في مجلس القضاء الاعلى ومدير عام المعهد القضائي .

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