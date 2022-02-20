مانشستر يونايتيد يتخطى عقبة ليدز برباعية

2022/02/20 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

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عاد مانشستر يونايتد بانتصار ثمين أمام مضيفه ليدز يونايتد، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب إيلاند رود مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية اليونايتد هاري ماجواير (ق34) وبرونو فيرنانديز (ق45) وفريد (ق70) وأنتوني إيلانجا (ق89)، بينما سجل ثنائية ليدز رودريجو (ق53) ورافينيا (ق54).

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15.

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