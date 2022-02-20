2022/02/20 | 20:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف اللواء خماس الدلفي مديراً عاماً لخلية الصقور الاستخباراتية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/20 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف اللواء خماس الدلفي مديراً عاماً لخلية الصقور الاستخباراتية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف اللواء خماس الدلفي مديراً عاماً لخلية الصقور الاستخباراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).