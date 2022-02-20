المالكي يحدد موقف كتلة ائتلاف دولة القانون داخل مجلس النواب

2022/02/20 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

السيد نوري المالكي يرأس اجتماعا لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية

رأسَ السيد نوري المالكي مساء اليوم اجتماعا لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية.

وبحث في اللقاء مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلد، فضلا عن مجريات الحوارات بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة، وكيفية الخروج من الازمة الراهنة.

شدد السيد رئيس ائتلاف دولة القانون، على اهمية ان تكون الحكومة المقبلة حكومة منسجمة، قادرة على تقديم الخدمات للمواطن، وبمقدورها تجاوز الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها البلد.

واكد سيادته ان مواقف كتلة ائتلاف دولة القانون داخل مجلس النواب، ستبقى ملتزمة بدعم قضايا المواطن ومدافعة عن حقوقه، مجددا دعوته الحكومة الى ارجاع سعر صرف الدولار الى قيمته التي سبقت التصويت على الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، والعمل على رفع المستوى المعيشي للشرائح المتوسطة والضعيفة وذوي الدخل المحدود.

واوضح السيد رئيس ائتلاف دولة القانون ان الحوارات بين القوى السياسية متواصلة، من اجل الوصول الى نتائج تحسم الاستحقاقات الدستورية في الحكومة المقبلة.

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