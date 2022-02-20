تكليف مدير جديد لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في الداخلية

2022/02/20 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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تكليف اللواء خماس الدلفي مديراً عاماً للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية (خلية الصقور الاستخباراتية ) بدلا عن اللواء حيدر غالي

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