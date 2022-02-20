المالكي يشدد على أعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق

2022/02/20 | 20:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، على ضرورة إعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق قبل إقرار موازنة 2021.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “المالكي ترأس اجتماعا لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية وبحث في اللقاء مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلد، فضلا عن مجريات الحوارات بين القوى […]

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