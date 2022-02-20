التخطيط: التضخم في العراق ضمن المعدلات المنطقية

2022/02/20 | 21:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ هندرين مكي أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، أن العراق لم يشهد ارتفاعاً جامحاً بنسب التضخم، فيما كشفت عن اجراءات لضمان عدم ارتفاعه خلال السنوات المقبلة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "عوامل عديدة داخلية وخارجية تؤثر على التضخم السنوي"، مبينا أن "مؤشرات التضخم خلال العام الحالي شهدت ارتفاعاً في معدلاتها بالمقارنة مع ما كانت عليه في عام 2021".وأوضح، أن "مؤشرات التضخم شهدت ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 6 بالمئة بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي"، مشيرا الى أن "عوامل ارتفاع وانخفاض التضخم مرهونة بحجم كتلة العملة النقدية المتداولة، فضلا عن حجم الاستثمارات والاستيرادات".وأضاف، أن "التضخم في العراق، يرتفع بمعدلات منطقية وفقا للواقع الاقتصادي، الى جانب حجم الكتلة النقدية الموجودة في التداول ونسبة الاستثمار"، مؤكدا أن "العراق لم يشهد ارتفاعاً جامحاً بنسب التضخم ومن غير المتوقع أن يشهد ذلك في السنوات المقبلة خاصة وأن الكتلة النقدية المتداولة تشهد استقرارا في الأسواق، علاوة على حركة الاستثمار في عموم البلاد تشهد تحسنا ملحوظا، لاسيما في قطاع السكن وتنفيذ المشاريع الحكومية".

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