المالكي يدعو الى ارجاع سعر صرف الدولار الى قيمته السابقة

2022/02/20 | 21:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري

المالكي، اليوم الأحد، مع أعضاء كتلته

مجريات الحوارات بين القوى السياسية

حول تشكيل الحكومة، وكيفية الخروج من

الازمة الراهنة، بالإضافة إلى أزمة

الدولار.

وقال مكتب الم

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