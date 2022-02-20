المالكي يؤكد اهمية ان تكون الحكومة المقبلة قادرة على تقديم الخدمات للمواطن

2022/02/20 | 21:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأسَ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء الاحد، اجتماعا لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، وبحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية.وذكر الائتلاف في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحث في اللقاء مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلد، فضلا عن مجريات الحوارات بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة، وكيفية الخروج من …

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