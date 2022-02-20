توب 5: سد النهضة ينتج الكهرباء.. وتحركات فرنسية للتهدئة في شرق أوكرانيا

2022/02/20 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان إثيوبيا بدء توليد الكهرباء من سد النهضة رسميًا، واتفاق ماكرون وبوتين على محادثات ثلاثية "خلال ساعات مقبلة" لوقف إطلاق النار بشرق أوكرانيا، وأول رد رسمي على إبراهيم عيسى بعد "تكذيب" حادثة الإسراء والمعراج، مرورًا بإصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا، ووفاة الفنان اللبناني سامي كلارك...إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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