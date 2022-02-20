2022/02/20 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء… افتتح في قضاء الهندية شرق كربلاء معمل انتاج الكرتون المتعرج كمشروع استثماري لخدمة الإنتاج المحلي.وقال قائممقام القضاء منتظر الشافعي لوكالة /المعلومة/ إنه “تم افتتاح المرحلة الاولى من معمل انتاج الكرتون الورقي المتعرج في ناحية الخيرات، ويعد هذا المعمل من المشاريع الرائدة على مستوى العراق”.وأضاف الشافعي ان “المعمل فرصة استثمارية من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تفتتح معملاً لانتاج الكرتون الورقي المتعرج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تفتتح معملاً لانتاج الكرتون الورقي المتعرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).