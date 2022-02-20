مولد سيدهم ( المعراج ) ..!! - أحمد صبحى منصور

2022/02/20 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مولد سيدهم ( المعراج ) ..!! مقدمة 1 ـ مصر على حافة الانهيار فى لحظة فارقة فى تاريخها الممتد لآلاف السنين .



ومع هذا فهم فى سكرتهم يعمهون منشغلون بمولد ( المعراج ).



أنكر المعراج كاتب صحفى فاشتعل المولد نفيرا ونعيقا ونعيرا .



2 ــ أعطى هنا بعض ملاحظات شاهدا على هذا العصر ؛ عصر السقوط .!أولا : كنت أول من أعلن فى الملأ إنكار المعراج من ثلاثين عاما بالضبط ، وهذا فى مقال نشرته ( جري ......





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