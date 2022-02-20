عبد الله يختتم زيارته لمقر الأمم المتحدة ويؤكد على حل مشاكل الجالية العراقية في اميركا

2022/02/20 | 21:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتم النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، اليوم الاحد، زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.وذكر بيان مقتضب لرئاسة البرلمان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله اختتم زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك”.وأضاف البيان أن “عبد الله أكد من السفارة العراقية في واشنطن على […]

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