2022/02/20 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تعرض نجمنا لسلسلة من الانفجارات العملاقة، وربما كان الأكثر إثارة هو القذف الكتلي الإكليلي القوي والتوهج الشمسي الذي اندلع من الجانب البعيد من الشمس في 15 فبراير.

وبناء على الحجم، من الممكن أن يكون الانفجار البركاني في أقوى فئة تستطيع شمسنا القيام بها: توهج من الفئة X.ونظرا لأن التوهج وCME تم توجيههما بعيدا عن الأرض، فمن غير المرجح أن نرى أيا من التأثيرات المرتبطة بعاصفة مغنطيسية أرضية، والتي تحدث عندما تصطدم مادة من الاندفاع بالغلاف الجوي للأرض.

وتشمل هذه الانقطاعات في الاتصالات وتقلبات شبكة الطاقة والشفق القطبي.



لكن تصاعد النشاط يشير إلى أننا قد نتوقع مثل هذه العواصف في المستقبل القريب.

وقال عالم الفلك جانوي شاو، من مجموعة علم الشمس في جامعة ستانفورد لـ SpaceWeather: "هذه هي ثاني منطقة نشطة على الجانب البعيد بهذا الحجم منذ سبتمبر 2017.



إذا ظلت هذه المنطقة ضخمة أثناء دورانها في الجانب المواجه للأرض من الشمس، فيمكن أن تعطينا بعض التوهجات المثيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمس تثور بلا توقف طوال الشهر مع المزيد من التوهجات العملاقة القادمة!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمس تثور بلا توقف طوال الشهر مع المزيد من التوهجات العملاقة القادمة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).