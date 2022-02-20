ديالى تفتح تحقيقا بفيديو

2022/02/20 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم الاحد، فتح تحقيق فوري في فيديو رفع علم داعشي فوق تل في ديالى.

‏وقال مدير ناحية الوجيهية (25كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم) إن "الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع علم داعشي فوق تل بين منطقتي سنيجة والخمارة شرقي الوجيهية، وتم فتح تحقيق فوري به لمعرفة حيثيثات الحادث".

‏وأكد أن "تلك المناطق امنة ومستقرة ونستبعد وجود خلايا داعشية فيها".

‏وأضاف التميمي، أنه "من المبكر الحكم حول مدى حقيقة الفيديو وهل هو فعلا في مناطقنا لكن في كل الاحوال قد تكون لعبة اخرى من طرف خبيث لخلط الاوراق واثارة البلبلة لكن الاوضاع مستقرة ووجود داعش في مناطقنا مستبعد وهذا ما يفسر الاستقرار الامني منذ سنوات طويلة".

‏وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديو مقتضب عن علم داعشي مرفوع فوق تل بين قريتي سنيجة والخمارة في ناحية الوجيهية.

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