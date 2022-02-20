2022/02/20 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة أساور عزت الأولى نحو الفن تنطلق من الإذاعة: حقّقت حلم الطفولة والعقبات دروس أتعلم منها بغداد ـ سارة الربيعي تعلمت أساور عزت (25 عاما ) أبجديات التمثيل في معهد الفنون الجميلة، كما ان جمالها جعل اطلالتها الأولى، ناجحة، بعد ان تفاعل الجمهور بإيجابية مع الوجه الجديد، وخلال فترة قصيرة تمكنت أساور ان تحجز لها […]

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