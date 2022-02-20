2022/02/20 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج تلفزيوني في كتاب عمان – الزمان صدر للباحث والاكاديمي محمد مظفر الادهمي كتاب جديد بعنوان (بغداد التاريخ) قال عنه: صدر لي كتاب ( بغداد التاريخ) الجزء الاول ، والذي تناول تأسيس المدينة المدورة وعصرها الحضاري الزاهر ، وما آلت اليه من تدهور مع الهيمنة البويهية والسلجوقية على الخلافة العباسية التي انتهت مع الغزو المغولي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج تلفزيوني في كتاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنامج تلفزيوني في كتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).