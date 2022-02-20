2022/02/20 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذوا المتقاعد – ياس خضير البياتي المتقاعد العراقي لا يشبه أي متقاعد في العالم في لون الحياة والحقوق.ليست له قوانين تحميه، ولا حزب يدافع عنه.فهو مثل “الكاروك الهزاز” يتمايل باتجاهات مختلفة، فلا هو حي ميت، ولا ميت حي؛ هو نائم مستريح، ومستيقظ نائم.يأن من جور الزمان، وعذابات الشيخوخة والمرض والكآبة المزمنة.بل […]

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