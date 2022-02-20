روسيا تؤكد عدم وجود خطة لغزو أوكرانيا

2022/02/20 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، أن بلاده لا تنوي شن أي عملية غزو لأوكرانيا، قائلا إن موسكو تعتبر منطقة دونباس جزءا من الأراضي الأوكرانية.وقال أنطونوف، في حديث لقناة “CBS” الأمريكية، اليوم الأحد، تعليقا على الادعاءات الغربية حول خطط روسيا لمهاجمة أوكرانيا: “لا غزو ولا خطط لشنه”.وأضاف أنطونوف: “لا […]

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