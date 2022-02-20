الزاملي يوجه طلباً إلى مجلس الخدمة يتعلق بالتعيين

2022/02/20 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاحد، طلباً إلى مجلس الخدمة يتعلق بالتعيين.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الزاملي استقبل بمكتبه رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، لمناقشة خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والمشاكل التي تعرقل عمله، وتقديم …

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