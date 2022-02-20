لتهريبها من بغداد الى بابل.. ضبط سيارة محملة بمادة الطحين المحلي

2022/02/20 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، ان فرقها الرقابية ضبطت سيارة محملة بمادة الطحين المحلي بكمية 300 كيس لتهريبها من بغداد الى بابل .وقالت الوزارة في بيان لها نقلا مدير عام الدائرة محمد حنون، وتلقته وكالة ايرث نيوز، إنه “نتيجة للمتابعات المستمرة للفرق الرقابية العائدة للدائرة ضبطت هذه السيارة وباستخدام اسلوب جديد من […]

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