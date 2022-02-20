2022/02/20 | 21:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DRwDE4of400

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: غياب العدالة والتـميـيـز ينذر باسمرار النـقـمة الشعبية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراقبون: غياب العدالة والتـميـيـز ينذر باسمرار النـقـمة الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).