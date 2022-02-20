الزراعة تحذر من إرباك الخطة الصيفية

2022/02/20 | 21:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكدت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، أن عدم تحديد الحصة المائية يربك الخطة الزراعية لموسم الصيف.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وزارة الموارد المائية لم تفصح عن كمية المياه المخصصة للخطة الزراعية لفصل الصيف المقبل حتى الساعة".وأضاف أن "عدم تحديد الحصة المائية يربك الخطة الزراعية لموسم الصيف"، مبينا أن "الخطة الزراعية تطلق في شهر ايار من كل عام".وتابع أن "هنالك تخوفا لدى الفلاحين من عدم تحديد الحصة المائية للموسم المقبل هذا الامر قد يؤدي لعزوف بعضهم عن الزراعة".

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