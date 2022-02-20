مسرور بارزاني: إقليم كردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بشتى السبل

2022/02/20 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاحد، ان الإقليم سيدافع عن حقوقه الدستورية بشتى السبل.

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وذكر المكتب الإعلامي للحكومة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2022)، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عاد مساء اليوم الأحد، إلى أربيل بعد زيارة رسمية إلى دولة قطر، ومشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، وخلال زيارته إلى قطر، عقد رئيس الحكومة في العاصمة الدوحة، لقاءات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد".

واضاف البيان انه "على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عقد رئيس الحكومة سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين من أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة وتركيا والدول العربية، وبضمنها لقاء مشترك لرئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة مع الأمين العام للأمم المتحدة ووفد رفيع من الكونغرس الأمريكي".

وتابع البيان ان "بارزاني عقد لقاءات واجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء البولندي، ورئيس الوزراء اللبناني، ووزير الخارجية السعودي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزير الدفاع الإيطالي، ووزير الدفاع التركي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ونواب ألمان، فضلاً عن اجتماعات ولقاءات أخرى".

واشار البيان الى ان "المباحثات تمحورت حول الوضع العام والعملية السياسية في العراق، إلى جانب التباحث إزاء سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودول العالم".

وفي تصريح لوسائل الإعلام قبيل عودته إلى أربيل، أشار مسرور بارزاني إلى أنه "سلط الضوء خلال لقاءاته، على رؤية إقليم كردستان بشأن معظم القضايا الراهنة في المنطقة، ولا سيما تلك التي تحظى باهتمام إقليم كردستان، وجدد تأكيده بأن إقليم كردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بشتى السبل".

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