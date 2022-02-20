نائب رئيس البرلمان يؤكد ضرورة حل مشاكل الجالية العراقية

2022/02/20 | 21:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله، اليوم الأحد، ضرورة حل مشاكل الجالية العراقية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "اختتم نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله أحمد زيارته الرسمية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، والمشاركة في أعمال جلسة الاستماع البرلمانية بحضور معظم رؤساء ووفود الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي".وأضاف أنه "التقى سيادته بالمندوب الدائم لجمهوريّة العراق لدى الأمم المتحدة السفير محمد حسين بحر العلوم، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة تعزيز مكانة العراق واستعادة دوره كعضو فعال ومؤثر في الأسرة الدولية".وأشار عبدالله، بحسب البيان، إلى "أهمية تشجيع منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية من خلال التعاون والشراكة مع الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني وبمساندة الشركاء الدوليين".وأوضح المكتب الإعلامي، أنه خلال عودته من نيويورك إلى واشنطن زار عبدالله مبنى السفارة العراقية وكان في استقباله سعادة السفير فريد ياسين، واجتمع فور وصوله بالكادر المتقدم في السفارة وجرى حديث مباشر عن أوضاع العراقيين المقيمين هناك والطلبة الدارسين".ونوه عبدالله، بحسب البيان، بضرورة حل مشاكل الجالية العراقية وتقديم التسهيلات اللازمة وإزالة المعوقات"، معلناً "دعم المؤسسة التشريعية للسفارات والبعثات العراقية والهيئات الدبلوماسية في كل دول العالم للارتقاء بعملهم".وذكر المكتب الإعلامي، أنه "التقى نائب رئيس المجلس بممثلة أقليم كوردستان في واشنطن بيان سامي عبدالرحمن، واجتمع بكادر ممثلية الاقليم ودعا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع السفارة العراقية لتقديم الخدمات لعموم العراقيين في أمريكا، وقد عاد مساء اليوم إلى بغداد بتوقيت العاصمة بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت لعدة أيام".

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