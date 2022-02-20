النوبات القلبية تبعد مرضاً خطيراً… دراسة جديدة تصدم العلماء بنتائجها

2022/02/20 | 21:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة جديدة إلى نتائج مثيرة حول ربط الإصابة بنوبة قلبية وانخفاض نسب الإصابة بأحد أخطر الأمراض المعروفة والتي يعتبر العلماء أن لها آثار مدمرة على الصحة.وأكد باحثون في دراسة جديدة وجود أدلة اعتبرت مفيدة جدا، والتي تربط بين الإصابة بنوبة قلبية وانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون في وقت لاحق، وهو مرض […]

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