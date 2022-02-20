البنك المركزي: سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابي وتغييره دون دراسة يؤدي إلى ركود اقتصادي

2022/02/20 | 21:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مصدر مخوّل في البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، ان سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي.وقال المصدر، ان”سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى […]

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