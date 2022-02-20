2022/02/20 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي العراقي يحسم الجدل بشأن سعر صرف الدولار

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