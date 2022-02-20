دعوة للحكومة والمركزي بعد حالة عدم الاستقرار للدولار في العراق

2022/02/20 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، الحكومة الاتحادية والبنك المركزي العراقي الى اتخاذ اجراءات سريعة لحالة عدم الاستقرار لأسعار الدولار في البورصات العراقية

وقال النائب عن الديمقراطي محما خليل في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "يجب اتخاذ إجراءات سريعة من قبل البنك المركزي لإنهاء حالة الإرباك التي تشهدها الأسواق العراقية".

وأضاف أن "أغلب الأعمال التجارية متوقفة خاصة تلك التي تعتمد على الدولار في البيع والشراء"، مشيرا الى انه "يجب إيجاد حلا سريعا، لحالة عدم الاستقرار التي تسببت بها الأزمة الأخيرة".

ويشهد العراق حالة عدم استقرار لاسعار صرف الدولار بعد المقترحات التي قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن خفض سعر الصرف.

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