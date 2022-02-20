لمن ستكون الغلبة في لعبة جر الحبل؟ - فاضل عباس البدراوي

2022/02/20 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_عباس_البدراوي منذ ظهور نتائج الانتخابات لحد يومنا هذا انقسم معسكر القوى المتنفذة الماسكة للسلطة منذ اكثر من عقد ونيف الى معسكرين، عندما افرزت النتائج عن فوز كبير بالمقاعد لاحد الاجنحة الشيعية ( بالرغم من تناقص في عدد اصواته نسبة الى الدورات السابقةبسبب نظام الدوائر المتعددة) جاء هذا الفوز على حساب بقية القوى الشيعية، حدث هذا الامر مع القوى السنية والكردية بشكل ربما اقل من الاخرين.هنا رفع الفائز الاول شعار ......





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