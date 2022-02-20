الزراعة تحذر من إرباك الخطة الصيفية بسبب المياه

2022/02/20 | 21:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت وزارة الزراعة، الاحد، أن عدم تحديد الحصة المائية يربك الخطة الزراعية لموسم الصيف.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، إن “وزارة الموارد المائية لم تفصح عن كمية المياه المخصصة للخطة الزراعية لفصل الصيف المقبل حتى الساعة”.وأضاف أن “عدم تحديد الحصة المائية يربك الخطة الزراعية لموسم الصيف”، […]

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